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Умер нардеп от "Голоса" Олег Макаров

Вторник 29 октября 2024 10:03
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Умер нардеп от "Голоса" Олег Макаров Фото: Олег Макаров (rada.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Умер народный депутат Украины девятого созыва Олег Макаров. Он был избран в Верховную Раду от партии "Голос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Руководство Верховной Рады, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Макаров был секретарь комитета Рады по вопросам правовой политики.

Олег Макаров

Олег Анатольевич Макаров (родился 24 июля 1965 года в Киеве) - судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы, руководитель ее юридического подразделения, депутат Киевского городского совета VIII созыва и народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Голос".

С 1992 года работал управляющим партнером юридической фирмы. В 2007 году занял должность заместителя главы Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и стал членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 года - член Этической комиссии этой организации.

Как депутат Киевского городского совета VIII созыва возглавлял постоянную комиссию по вопросам регламента и депутатской этики.

Напомним, 28 октября скончался основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван.

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