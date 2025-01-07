Умер отец экс-премьера Гройсмана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-депутата Винницкого городского совета Романа Аксельрода .

"Мой Отец, мой друг, спасибо тебе за все. Люблю тебя, покойся с миром. Светлая память, мой родной", - сообщил Владимир Гройсман на странице Facebook.

Фото: со страницы Facebook Владимира Гройсмана

"Вчера я потерял двух своих близких друзей известного в Виннице депутата городского совета многих созывов, мецената, успешного предпринимателя Гройсмана Бориса Исааковича и бывшего руководителя УМВД Украины в Винницкой области, генерал-майора, доктора наук по государственному управлению, одного из руководителей государственного университета "Житомирская политехника" Ноника Валерия Викторовича", - написал Роман Аксельрод.

Биография и карьера

Борис Гройсман родился 22 августа 1946 года в Виннице. Трудовую деятельность начал еще в 1962 году, работая токарем на Винницком агрегатном заводе.

На протяжении своей карьеры занимал должности на различных предприятиях города, что позволило ему получить значительный опыт в сфере управления и предпринимательства. В 1990 году он стал председателем кооператива "Школьник", а в 1994 году основал частное предприятие "Юность", которое стало одним из ведущих бизнесов в Виннице. Он оставался генеральным директором компании до конца своей жизни.

Политическая деятельность

С 2002 по 2020 годы Борис Гройсман был депутатом Винницкого городского совета, работая в нескольких созывах. Он активно участвовал в решении важных вопросов развития города.

В 2002-2006 годах он был депутатом по округу №30, в 2010-2015 годах - депутатом 6-го созыва по округу №13, а с 2015 по 2020 год - депутатом 7-го созыва.