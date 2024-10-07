RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Умер экс-заметитель мэра Днепра: что известно

Фото: экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко (facebook.com Mykhailo Lysenko)
Автор: Нина Еланская

В Днепре скончался экс-заместитель мэра города и бывший депутат Днепропетровского областного совета от партии "Предложение" Михаил Лысенко. Ранее политик перенес операцию на позвоночнике, а 4 года назад пережил первый инфаркт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Днепра Бориса Филатова.

Он отметил, что Лысенко умер вчера, 6 октября, в карете скорой, не приходя в сознание. Филатов добавил, что врачи боролись за его жизнь столько, сколько могли, однако сердце его не выдержало.

"Мне невыносимо писать, поэтому буду кратким. Все, кто был знаком с Мишей, хорошо знал, что он горел на работе. В прямом и переносном смысле слова. Еще четыре года назад он уже перенес один инфаркт, но это его не останавливало. Плюс здоровье не прибавляли бесконечные (и безрезультатные) уголовные преследования, обыски и суды", - сообщил мэр города.

По его словам, последний обыск у Лысенко был в эту субботу.

"Скажите, что можно искать дома у человека после десятков проведенных обысков? Если это просто не травля?" - написал Филатов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в последнее время Лысенко чувствовал себя плохо, а также перенес сложную операцию на позвоночнике. Филатов напомнил, что более полугода назад его экс-заместитель уволился и отказался от депутатства.

"Единственное, о чем Миша мечтал, это о том, чтобы его оставили в покое и он мог заниматься своими собаками и котами. Среди городских зоозащитников он имел неоспоримый авторитет. Как видите, в покое его не оставили. А о его собаках и котах теперь заботиться нам", - добавил мэр города в своем сообщении.

Он также извинился перед умершим экс-заместителем за то, чтобы был безжалостным к нему так, как и к себе, а также за то, что Лысенко "не смогли уберечь".

Что известно о Михаиле Лысенко

Он родился 27 апреля 1981 в Днепре, образование получил в Днепровском государственном университете.

В должности заместителя мэра Днепра Бориса Филатова отвечал за инфраструктуру города и активно занимался вопросами строительства, благоустройства, дорог и коммунальных услуг. Во время работы он возглавлял масштабные проекты по ремонту дорог и модернизации городских объектов. Лысенко также известен своими прямыми высказываниями и активной позицией по реформам в городе.

Лысенко занимал должность заместителя городского головы до 2023 года.

Известно, что он был фигурантом уголовного расследования по обвинению в коррупции и растрате бюджетных средств во время работы в должности. Его обвиняли в махинациях с городскими проектами.

Известно, что суд арестовывал Михаила Лысенко, однако за него был внесен залог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро