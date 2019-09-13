Після обшуків у Дніпрі оголосили підозри чиновникам

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Обшуки в Дніпрі пройшли в зв'язку з ремонтом Центрального мосту

Після обшуків у мерії Дніпра прокуратура оголосила підозри сімом чиновникам мерії і представникам підрядних організацій за порушення при ремонті Центрального мосту. Про це на брифінгу заявив прокурор Ігор Голубинський.

За його словами, заочно про підозру повідомили заступнику мера Дніпра Михайлу Лисенку. Він також уточнив, що сьогодні за місцем проживання фігурантів справи провели близько 20 обшуків. За версією слідства, Лисенко в змові з підрядником до актів виконаних робіт вніс неправдиві відомості щодо класу бетону тротуарних блоків, в результаті чого завдано збитків майже на 30 млн гривень.

Крім того, фігурантів підозрюють у завищенні вартості робіт та матеріалів при ремонті Центрального мосту. Слідство продовжує перевіряти ряд можливих зловживань.

Відзначимо, в серпні прокуратура відкрила справу через ремонт мосту в Дніпрі. Зокрема, справу порушено за статтею 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, сьогодні Держбюро розслідувань прийшли з обшуком в Міжнародний інвестиційний банк, який належить колишньому президенту України Петру Порошенку. Обшуки проходять у справі про можливі порушення при продажу заводу "Кузня на Рибальському".