ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції вакцину AstraZeneca рекомендували лише для людей старше 55 років

Новость на русском → Франція, П'ятниця 19 березня 2021 15:09
У Франції вакцину AstraZeneca рекомендували лише для людей старше 55 років Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Французький медичний регулятор 19 березня схвалив відновлення використання COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Однак зазначається, що її слід вводити лише людям у віці 55 років і старше.

Про це повідомляє Reuters.

Франція була однією з понад десятка держав Європейського Союзу, які цього тижня припинили використання англо-шведської вакцини після повідомлень про згортання крові у невеликої кількості отримувачів щеплення.

Служба контролю за медпрепаратами ЄС (EMA) у четвер заявила, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики.

Національний орган охорони здоров’я Франції (HAS) наголосив на ознаках того, що згортанням крові страждають здебільшого молоді люди, ризик смерті у яких нижчий, ніж у літніх людей.

"Враховуючи дані, надані EMA, HAS вважає, що вакцинація препаратом AstraZeneca може негайно відновитись. Однак EMA виявила можливий підвищений ризик (тромбозу) у людей молодше 55 років. HAS рекомендує застосовувати вакцину AstraZeneca на цьому етапі лише для людей віком від 55 років, які є пріоритетною для вакцинації категорією людей ", - йдеться у заяві французького регулятора.

Незабаром будуть надані інструкції особам віком до 55 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, повідомив HAS.

Нагадаємо, відсьогодні, 19 березня, у деяких регіонах Франції запроваджується локдаун. Посилення карантину розпочалося з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні