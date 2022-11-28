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Передавал врагу позиции украинской ПВО. Жителю Одессы выписали подозрение

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Одесса, Понедельник 28 ноября 2022 12:36
Передавал врагу позиции украинской ПВО. Жителю Одессы выписали подозрение Фото: в Одессе СБУ задержала российского агента (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала жителя Одессы за сбор и предоставление информации о позициях украинской ПВО россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, российский агент был разоблачен киберспециалистами СБУ. Как выяснили правоохранители, предатель собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в южном регионе и Киеве.

В частности, он пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

Полученные сведения житель Одессы передавал "связному". Им оказался завербованный ФСБ представитель одного из прокремлевских информагентств, который находится в Белгородской области России.

Эту информацию враг собирал для подготовки ракетных ударов по украинским военным объектам.

Во время обысков у одессита правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России.

Фигуранту сообщено о подозрении. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпиона задержали при попытке передачи разведданных.

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Служба безопасности Украины Одесса
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