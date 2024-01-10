"Охотился" на оборонные заводы в Запорожье. СБУ задержала очередного российского агента
Контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожье задержала еще одного агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установило следствие, злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
В первую очередь его интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на территории областного центра.
С этой целью он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.
Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.
У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с игрой.
По данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.
В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование.
А осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.
Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.
Фото: СБУ задержала российского агента в Запорожье (t.me/SBUkr)
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Агенты РФ в Украине
Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.
А жителя Черкасс приговорили к девяти годам лишения свободы. Он передавал россиянам информацию о позициях ВСУ и противовоздушной обороне.
Также мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.
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