"Охотился" на оборонные заводы в Запорожье. СБУ задержала очередного российского агента

Контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожье задержала еще одного агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило следствие, злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В первую очередь его интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на территории областного центра.

С этой целью он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с игрой.

По данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование.

А осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.

Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.