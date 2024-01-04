Жителя Черкасс отправили в тюрьму, он сдавал россиянам позиции ПВО

Жителя Черкасс приговорили к девяти годам лишения свободы. Он передавал россиянам информацию о позициях ВСУ и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Мужчина за денежное вознаграждение действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины.

С мая 2023 года осужденный предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб.

"С помощью одного из мессенджеров передавал данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники ВСУ, а также систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.

Фото: Суд (facebook.com/pgo.gov.ua)

К каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе "Google Maps" с точными координатами.

Мужчину отправили в тюрьму

За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную "работу" 27 600 гривен.

Суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и движении Вооруженных сил Украины

Ему назначено наказание - 9 лет лишения свободы. До приговора суда он находился под стражей.

Приговоры для предателей и оккупантов

Мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.