Будут охотиться за "Шахедами": в Украине разрабатывают новый тип ударных беспилотников

Украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
По словам советника министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, три отечественных производителя изготавливают такие ударные беспилотники, стоимость которых составляет около 5 тысяч долларов каждый. При этом разработчики не исключают, что со временем цена таких ударных дронов может уменьшиться до 300 долларов за единицу.
Разработчики в Украине работают над беспилотниками с фиксированными крыльями, которые поражают дроны прямым столкновением, и другими моделями для поражения воздушных целей. Так, компания Skyfall, один из ведущих украинских производителей дронов, модернизировала свою FPV-модель для перехвата БпЛА. Отмечается, что эти дроны уже применяются на фронте.
Сообщается, что данный тип беспилотников разрабатывают и европейские инженеры. Так, латвийская компания Origin Robotics в июне планирует отправить в Украину испытательные дроны, которые взрываются вблизи вражеских БпЛА, уничтожая их обломками.
"Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками", - отметил генеральный директор Origin Агрис Кипурс во время конференции по развитию беспилотников в Риге.
По его словам, такие дроны специально созданы для борьбы с крупными барражирующими боеприпасами.
При этом эксперты добавляют, что несмотря на значительные экономические преимущества для Украины, эти беспилотники на данном этапе не способны полностью заменить системы противовоздушной обороны. К тому же, "беспилотные охотники за дронами" имеют свои ограничения. Они не способны эффективно противодействовать российским ракетам, которые быстрее и имеют большую разрушительную силу, чем "Шахеды".
В последнее время Украина вывела объемы производства беспилотников на новый уровень - на данный момент ОПК способен производить около 10 млн дронов ежегодно, в том числе и с искусственным интеллектом.
Эффективным подтверждением использования дронов с ИИ является операция "Паутина", в рамках которой 1 июня было выведено из строя 34% российской стратегической авиации.
На фоне успеха украинских БПЛА, Великобритания сообщила, что потратит около 2,7 млрд долларов на развитие технологий дронов с использованием тактик, разработанных во время войны в Украине.
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