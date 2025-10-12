Охота на "подстрекателей": Китай разыскивает тайваньских офицеров пропаганды

Китай предложил финансовую награду за информацию об офицерах тайваньской психологической разведки, обвиненных в распространении "сепаратистских" материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайская полиция объявила о вознаграждении в $1 400 за информацию о 18 тайваньских военных офицерах, которых Пекин обвиняет в ведении "психологической войны" и распространении "сепаратистских" сообщений.

"В течение длительного времени они планировали подстрекательство к сепаратистской деятельности", - заявило бюро общественной безопасности китайского города Сямэнь, расположенного напротив Тайваня на другой стороне Тайваньского пролива

Соответствующее объявление появилось всего через день после заявления Тайваня об усилении обороны острова.

Так, бюро общественной безопасности Сямэня опубликовало фотографии, имена и номера удостоверений конкретных офицеров, утверждая, что они организовывали дезинформационные кампании, создавали подстрекательские игры, распространяли фейковые видео и руководили незаконными радиостанциями.

В Тайване такие обвинения уже назвали попыткой Пекина "разделить народ, унизить правительство и вести когнитивную войну". Министерство обороны подчеркнуло, что подобные "символические" угрозы не имеют юридической силы, ведь офицеры Тайваня не находятся в Китае.

Президент Тайваня Лай Цзин-де накануне призвал Китай отказаться от силового давления и пообещал усилить обороноспособность острова. В ответ Пекин резко осудил Лая, назвав его "подстрекателем войны".

Это не первый случай: в июне Китай уже предлагал вознаграждение за якобы тайваньских военных хакеров, но Тайвань тогда и сейчас заявляет, что не поддастся запугиванию.