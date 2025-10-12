ua en ru
Полювання на "підбурювачів": Китай розшукує тайванських офіцерів пропаганди

Китай, Неділя 12 жовтня 2025 02:03

Полювання на "підбурювачів": Китай розшукує тайванських офіцерів пропаганди Ілюстративне фото: поліція Китаю (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай запропонував фінансову нагороду за інформацію про офіцерів тайванської психологічної розвідки, звинувачених у поширенні "сепаратистських" матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайська поліція оголосила про винагороду в $1 400 за інформацію про 18 тайванських військових офіцерів, яких Пекін звинувачує у веденні "психологічної війни" та поширенні "сепаратистських" повідомлень.

"Протягом тривалого часу вони планували підбурювання до сепаратистської діяльності", - заявило бюро громадської безпеки китайського міста Сямень, що розташоване навпроти Тайваню на іншому боці Тайванської протоки

Відповідне оголошення з’явилося всього за день після заяви Тайваню про посилення оборони острова.

Так, бюро громадської безпеки Сяменя опублікувало фотографії, імена та номери посвідчень конкретних офіцерів, стверджуючи, що вони організовували дезінформаційні кампанії, створювали підбурювальні ігри, поширювали фейкові відео та керували незаконними радіостанціями.

У Тайвані такі звинувачення вже назвали спробою Пекіна "розділити народ, принизити уряд і вести когнітивну війну". Міністерство оборони підкреслило, що подібні "символічні" погрози не мають юридичної сили, адже офіцери Тайваню не перебувають у Китаї.

Президент Тайваню Лай Цзін-де напередодні закликав Китай відмовитися від силового тиску та пообіцяв посилити обороноздатність острова. У відповідь Пекін різко засудив Лая, назвавши його "підбурювачем війни".

Це не перший випадок: у червні Китай уже пропонував винагороду за нібито тайванських військових хакерів, але Тайвань тоді і зараз заявляє, що не піддасться заляканню.

