Любить чужую бюрократию. Зачем киевские застройщики переносят площадки за границу

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Широкая география: киевские застройщики уже инвестируют в Польшу, Венгрию, Великобританию и Индонезию.

киевские застройщики уже инвестируют в Польшу, Венгрию, Великобританию и Индонезию. Причины расширения: для одних компаний это диверсификация рисков во время войны, а для других – стратегическое направление развития.

для одних компаний это диверсификация рисков во время войны, а для других – стратегическое направление развития. Плюсы европейской системы: вопреки сложной бюрократии в ЕС, украинский бизнес привлекает ее полная прогнозируемость.

вопреки сложной бюрократии в ЕС, украинский бизнес привлекает ее полная прогнозируемость. Условия реинвестирования: для возврата капиталов в Украину девелоперам требуются защита инвестиций и эффективные суды.

Почему девелоперы выходят на внешние рынки

С началом полномасштабной войны экономика Украины претерпела масштабные изменения: от падения ВВП и потери покупательной способности населения до дефицита рабочих рук.

В таких условиях выбор лидеров украинского девелопмента искать новые капиталоемкие площадки за пределами страны становится вполне логичным.

И хотя такие известные компании, как "Интергал-Буд", "Креатор-Буд", Taryan Group и Stolitsa Group уже приняли решение о расширении за границу, еще рано утверждать о появлении нового тренда среди застройщиков, считают эксперты.

"Говорить о массовом выходе украинских девелоперов на международные рынки сегодня не стоит. Речь идет о нескольких крупных и ряде средних компаний... Основной причиной такого шага стало не изменение стратегического фокуса, а необходимость диверсификации рисков", – пояснил президент Конфедерации строителей Украины (КБУ) Лев Парцхаладзе.

Между тем, CEO и основатель Taryan Group Артур Мхитарян отметил в комментарии РБК-Украина, что для их компании международная экспансия – это направление развития, которое было заложено в стратегию еще до полномасштабного вторжения.

"Однако для части украинских девелоперов выход за границу действительно мог стать способом диверсифицировать риски. Поэтому говорить о единой мотивации для всего рынка было бы некорректно – у каждой компании есть собственная модель развития", – добавил Мхитарян.

География проектов: какие страны выбирают столичные застройщики

Каждая компания выбирает зарубежный рынок в зависимости от своей долгосрочной стратегии, логистики и финансовой привлекательности страны.

В частности, компания "Креатор-Буд" избрала соседнюю Польшу, где возводит в Катовице комплекс Central Park.

"Польша стала естественным выбором благодаря географической близости к Украине, понятной бизнес-среде и культурной и языковой близости... Кроме того, еще до начала полномасштабного вторжения в Польше сформировалось большое украинское общество", - рассказали в "Креатор-Буд".

В то же время "Интергал-Буд" (дочерняя структура Intergal Group) сначала привлекался к европейским проектам как эксперт со значительным опытом, а сейчас строит масштабный ЖК Waterside Residence в Будапеште.

Также решил попробовать себя за границей и один из самых больших киевских застройщиков – Stolitsa Group. По данным открытых источников, компания занимается переработкой старого промышленного объекта на жилой дом в Лондоне.

Пока другие компании овладевают ближайшей Европой, Taryan Group избрала экзотическую Индонезию, где возводит премиальный курорт Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences.

"Решение о реализации проекта на Бали было принято более трех лет назад, ведь рынок Индонезии сегодня является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость. Это был не ситуативный шаг, а часть долгосрочной стратегии международного развития компании", – указывает Артур Мхитарян.

Лучшая ли западная бюрократия отечественной?

Европейская система требует строгого соблюдения местных бюрократических требований, однако в некоторых аспектах она имеет свои преимущества.

Как объясняет партнер практики IT и технологий в юридической компании Juscutum Петр Билык, в ЕС разрешительные процедуры отличаются от страны к стране, но общая логика у всех подобная.

В первую очередь, отмечает Билык, компаниям нужно доказать соответствие землепользованию, техническим нормам, энергоэффективности, экологическим требованиям, пожарной безопасности, правилам доступности, охране культурного наследия и интересам местного сообщества.

Между тем Лев Парцхаладзе указывает, что европейские рынки достаточно открыты для профессиональных инвесторов, хотя тамошняя разрешительная система не проще украинской.

"Оно также сложное, но его ключевое преимущество – прогнозируемость. Инвестор четко понимает процедуры, сроки и правила, что значительно снижает регуляторные риски. Именно поэтому для украинских компаний главным вызовом является не бюрократия, а адаптация к новым стандартам работы и высокой конкуренции", – подчеркивает президент КБУ.

Что заставит застройщиков вернуться в Украину

Девелоперы удерживают баланс между развитием проектов за рубежом и продолжением строительства в Украине.

В "Креатор-Буд" утверждают, что в настоящее время основной фокус компании сосредоточен на реализации и развитии проектов в Украине. А Taryan Group продолжает активное строительство жилого комплекса Nver в Киеве.

В Конфедерации строителей Украины также подтверждают, что для большинства девелоперов Украина остается основным рынком и именно украинский рынок после завершения войны будет иметь наибольший потенциал роста.

Однако чтобы полностью вернуть украинские компании на отечественный рынок, снижения одних лишь рисков безопасности будет маловато.

Как отмечает Артур Мхитарян, международный опыт показывает, что девелопмент успешно развивается там, где государство рассматривает его как стратегический драйвер экономики.

"Ключевыми факторами станут прогнозируемые правила игры, защита инвестиций, эффективная судебная система, прозрачные регуляторные процедуры и гарантии безопасности для строительной отрасли. Именно сочетание этих условий позволит Украине стать конкурентной для крупных девелоперских инвестиций…", – резюмирует Мхитарян.