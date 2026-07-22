Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на "Вернадском" и "Ноосфере"

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" запускают два новейших международных исследования. Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
В НАНЦ рассказали, что запускают два новых международных исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и украинском ледоколе "Ноосфера":
Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа" (который спонсирует предоставление ученым доступа к полярной инфраструктуре).
Уточняется, что эти исследования начнутся в следующем антарктическом сезоне, который стартует в конце 2026 года.
Украинцам напомнили, что POLARIN объединяет 64 полярные исследовательские инфраструктуры, принадлежащие организациям со всего мира.
"Участники консорциума имеют свободный доступ к объектам, предоставляемым по итогам конкурсов", - отметили в НАНЦ.
Сообщается также, что MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS - первые победители, которые получат доступ к "Вернадскому" и "Ноосфере" в рамках POLARIN.
Благодаря этому Украина:
Первое исследование - MICROAIRPOLAR - предусматривает установку в отдельных локациях специального оборудования MicroAirCollector для отбора образцов микроорганизмов из воздуха.
Далее ученые проведут их генетический анализ, чтобы установить, "кого именно ветер заносит в полярные регионы".
Кроме того, с помощью вычислительных моделей специалисты отследят:
Три локации этого исследования в Антарктике таковы:
Тем временем три локации в Арктике:
Исследование MICROAIRPOLAR важно тем, что микроорганизмы одними из первых колонизируют только что освобожденные ото льда поверхности.
"Следовательно, в полярных регионах, где наблюдают стремительные процессы таяния, они будут влиять на формирование биоразнообразия", - объяснили украинцам.
Уточняется, что этот проект внедряют ученые Автономного университета Мадрида (Испания) и Университета Нортумбрии (Великобритания).
Локация второго исследования - TRICUSO-FLOATS - Южный океан.
Речь идет об акватории острова Южная Джорджия.
Предполагается, что в рамках исследования с борта "Ноосферы" запустят шесть аргобуев с рядом сенсоров.
Они будут измерять общую щелочность и содержание растворенного неорганического углерода.
Кроме того, буи будут оборудованы:
"Это поможет количественно оценить, сколько углерода поглощает Южный океан", - объяснили в НАНЦ.
Украинцам рассказали, что этот океан (по предварительным данным) поглощает около 40% всего CO2, удерживаемого всеми океанами вместе.
Хотя он занимает всего 1/5 их общей площади.
Причем в настоящее время существуют "существенные разногласия между данными наблюдений и моделями этого поглощения".
Итак, расширение пространственного и временного покрытия автономных измерений в Южном океане поможет снизить эту неопределенность.
В заключение в НАНЦ отметили, что этот проект внедряют ученые из трех учреждений в разных странах.
Речь идет про:
Напомним, ранее мы рассказывали, что изучают и исследуют украинские ученые в Антарктике в целом.
Кроме того, мы объясняли, как проходит обычный день полярника.
Читайте также, как украинские полярники "охотились" на микропластик в Антарктике.