Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на "Вернадском" и "Ноосфере"

Главное: Старт исследований : в следующем антарктическом сезоне (в конце 2026 года) на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" стартуют два новых международных проекта - MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS.

: в следующем антарктическом сезоне (в конце 2026 года) на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" стартуют два новых международных проекта - MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS. Масштаб : оба исследования реализуются в рамках программы "Горизонт Европа" (проект POLARIN) и являются первыми победителями, получающими доступ к украинской полярной инфраструктуре (в рамках этого проекта).

: оба исследования реализуются в рамках программы "Горизонт Европа" (проект POLARIN) и являются первыми победителями, получающими доступ к украинской полярной инфраструктуре (в рамках этого проекта). Суть проектов : MICROAIRPOLAR будет изучать распространение микроорганизмов в воздухе полярных регионов, а TRICUSO-FLOATS (посредством запуска 6 аргобуев с борта "Ноосферы") будет осуществлять мониторинг поглощения углерода в Южном океане.

: MICROAIRPOLAR будет изучать распространение микроорганизмов в воздухе полярных регионов, а TRICUSO-FLOATS (посредством запуска 6 аргобуев с борта "Ноосферы") будет осуществлять мониторинг поглощения углерода в Южном океане. Значение для Украины: участие в таких инициативах позволяет украинской науке приобщаться к новейшим мировым исследованиям и оставаться активным членом полярного научного сообщества.

О каких исследованиях речь и когда они стартуют

В НАНЦ рассказали, что запускают два новых международных исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и украинском ледоколе "Ноосфера":

MICROAIRPOLAR (насчет распространения микробных сообществ в воздухе полярных регионов);

(насчет распространения микробных сообществ в воздухе полярных регионов); TRICUSO-FLOATS (насчет мониторинга углерода в Южном океане).

Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа" (который спонсирует предоставление ученым доступа к полярной инфраструктуре).

Уточняется, что эти исследования начнутся в следующем антарктическом сезоне, который стартует в конце 2026 года.

На "Вернадском" и "Ноосфере" запускают два новых международных исследования (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Украинцам напомнили, что POLARIN объединяет 64 полярные исследовательские инфраструктуры, принадлежащие организациям со всего мира.

"Участники консорциума имеют свободный доступ к объектам, предоставляемым по итогам конкурсов", - отметили в НАНЦ.

Сообщается также, что MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS - первые победители, которые получат доступ к "Вернадскому" и "Ноосфере" в рамках POLARIN.

Благодаря этому Украина:

приобщается к новейшим научным исследованиям;

остается активным членом полярного научного сообщества.

Украина остается активным членом полярного научного сообщества (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что предусматривает и чем важно исследование MICROAIRPOLAR

Первое исследование - MICROAIRPOLAR - предусматривает установку в отдельных локациях специального оборудования MicroAirCollector для отбора образцов микроорганизмов из воздуха.

Далее ученые проведут их генетический анализ, чтобы установить, "кого именно ветер заносит в полярные регионы".

Кроме того, с помощью вычислительных моделей специалисты отследят:

траектории воздушных масс;

движение бактерий в Арктике и Антарктике (а также между ними).

Что предусматривает исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Три локации этого исследования в Антарктике таковы:

"Академик Вернадский" - Украина;

"Васса" - Швеция;

"Конкордия" - Франция, Италия.

Три локации MICROAIRPOLAR в Антарктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Тем временем три локации в Арктике:

"AWIPEV" - Германия, Франция;

"Виллум" - Дания;

"Тулик" - США.

Три локации MICROAIRPOLAR в Арктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Исследование MICROAIRPOLAR важно тем, что микроорганизмы одними из первых колонизируют только что освобожденные ото льда поверхности.

"Следовательно, в полярных регионах, где наблюдают стремительные процессы таяния, они будут влиять на формирование биоразнообразия", - объяснили украинцам.

Уточняется, что этот проект внедряют ученые Автономного университета Мадрида (Испания) и Университета Нортумбрии (Великобритания).

Чем важно исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что предусматривает и чем важно исследование TRICUSO-FLOATS

Локация второго исследования - TRICUSO-FLOATS - Южный океан.

Речь идет об акватории острова Южная Джорджия.

Локация исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Предполагается, что в рамках исследования с борта "Ноосферы" запустят шесть аргобуев с рядом сенсоров.

Они будут измерять общую щелочность и содержание растворенного неорганического углерода.

Кроме того, буи будут оборудованы:

высокоточными датчиками pH и O2;

акустическими сенсорами ветра.

"Это поможет количественно оценить, сколько углерода поглощает Южный океан", - объяснили в НАНЦ.

Что предусматривает исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Украинцам рассказали, что этот океан (по предварительным данным) поглощает около 40% всего CO2, удерживаемого всеми океанами вместе.

Хотя он занимает всего 1/5 их общей площади.

Причем в настоящее время существуют "существенные разногласия между данными наблюдений и моделями этого поглощения".

Итак, расширение пространственного и временного покрытия автономных измерений в Южном океане поможет снизить эту неопределенность.

Чем важно исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

В заключение в НАНЦ отметили, что этот проект внедряют ученые из трех учреждений в разных странах.

Кто внедряет исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Речь идет про: