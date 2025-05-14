Поляки в Украине не смогут проголосовать на выборах президента Польши
Поляки, которые находятся в Украине, не смогут проголосовать на выборах президента Польши, первый тур который состоится 18 мая. Избиратели должны вернуться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Министерство иностранных дел Польши решило не создавать избирательный округ в Украине. Аналогичное решение было принято по выборам в Сейм и Сенат в октябре 2023 года и выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.
"Если проходят выборы и, например, происходит воздушная атака и есть инструкция идти в укрытие, что делать с комиссией, а также как избежать затягивания ее работы в таких обстоятельствах?", - сказал представитель МИД Польши Павел Вронский.
Он подчеркнул, что Польша действует в соответствии с правилами, которые применяют другие страны в этом вопросе.
Как отметил Вронский, граждане Польши, проживающие в Украине, должны вернуться в страну для голосования.
"Точное количество поляков, которые имеют право голоса и находятся в Украине, трудно точно определить. По оценкам, это примерно 1,4 тысячи человек", - добавил он.
Издание отметило, что после начала полномасштабного вторжения большинство стран отказались от создания избирательных округов в Украине. Однако некоторые избирательные системы позволяют голосование по почте или по доверенности.
Этим вариантом воспользовались, например, граждане Франции, которые находились в Украине во время досрочных выборов в Национальное собрание в 2024 году, и американцы, которые голосовали в Украине на прошлогодних президентских выборах в США.
А вот Румыния отклонилась от этих правил во время президентских выборов, первый тур которых состоялся 4 мая, а второй запланирован на 18 мая.
Граждане Румынии могут голосовать в трех избирательных комиссиях в Украине - в посольстве в Киеве и в двух городах Закарпатья: Черновцах и Солотвино.
Чтобы ограничить возможность фальсификаций выборов, было принято решение, что в случае тревоги избирательный участок должен быть закрыт до отмены тревоги.
Выборы президента в Польше
Напомним, президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025 года. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши должен принять присягу 6 августа 2025 года.
Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку Конституция Польши позволяет занимать эту должность не более двух сроков.
Среди основных претендентов на пост президента рассматриваются:
- Кароль Навроцкий, которого выдвигает партия "Право и Справедливость";
- Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и представитель "Гражданской коалиции";
- Славомир Менцен, представляющий ультраправую политическую силу "Конфедерация".
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