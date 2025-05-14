Поляки в Україні не зможуть проголосувати на виборах президента Польщі
Поляки, які перебувають в Україні, не зможуть проголосувати на виборах президента Польщі, перший тур який відбудеться 18 травня. Виборці повинні повернутися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Міністерство закордонних справ Польщі вирішило не створювати виборчий округ в Україні. Аналогічне рішення було прийнято щодо виборів до Сейму і Сенату в жовтні 2023 року та виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.
"Якщо відбуваються вибори й, наприклад, відбувається повітряна атака і є інструкція йти до укриття, що робити з комісією, а також як уникнути затягування її роботи в таких обставинах?", - сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський.
Він наголосив, що Польща діє відповідно до правил, які застосовують інші країни в цьому питанні.
Як зазначив Вронський, громадяни Польщі, які проживають в Україні, повинні повернутися до країни для голосування.
"Точну кількість поляків, які мають право голосу та перебувають в Україні, важко точно визначити. За оцінками, це приблизно 1,4 тисячі людей", - додав він.
Видання зазначило, що після початку повномасштабного вторгнення більшість країн відмовилися від створення виборчих округів в Україні. Однак деякі виборчі системи дозволяють голосування поштою або за дорученням.
Цим варіантом скористалися, наприклад, громадяни Франції, які перебували в Україні під час дострокових виборів до Національних зборів у 2024 році, та американці, які голосували в Україні на тогорічних президентських виборах у США.
А от Румунія відхилилася від цих правил під час президентських виборів, перший тур яких відбувся 4 травня, а другий запланований на 18 травня.
Громадяни Румунії можуть голосувати у трьох виборчих комісіях в Україні - у посольстві в Києві та у двох містах Закарпаття: Чернівцях та Солотвині.
Щоб обмежити можливість фальсифікацій виборів, було ухвалено рішення, що у разі тривоги виборча дільниця має бути закритою до скасування тривоги.
Вибори президента у Польщі
Нагадаємо, президентські вибори в Польщі призначені на 18 травня 2025 року. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі повинен скласти присягу 6 серпня 2025 року.
Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки Конституція Польщі дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.
Серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:
- Кароль Навроцький, якого висуває партія "Право і Справедливість";
- Рафал Тшасковський - мер Варшави і представник "Громадянської коаліції";
- Славомир Менцен, який представляє ультраправу політичну силу "Конфедерація".
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