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Польща хоче новий договір про добросусідство з Україною. Дуда назвав терміни

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Київ, Неділя 22 травня 2022 18:54
Польща хоче новий договір про добросусідство з Україною. Дуда назвав терміни Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Юлія Бойко

Польща хоче укласти з Україною новий договір про добросусідство. В ідеалі було б підготувати його до початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Що стосується термінів... Було б чудово, якби це вдалося зробити до січня наступного року. Зверніть увагу, що в січні 2023 року буде 160-та річниця січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі. Це був би символічний момент", - зазначив Дуда.

За його словами, зараз складно говорити про те, чи встигнуть сторони підготувати необхідні рішення.

"Але я впевнений, що ми сьогодні перебуваємо в зовсім іншій ситуації, яка створює нову картину і нову перспективу. Я хотів би, щоб наші фахівці підготували такий договір, який був би акселератором для реалізації нових перспектив і можливостей, які разом з ними відкриваються. Було б великою історичною помилкою, якби ми не скористалися цим шансом", - додав польський президент.

Український президент Володимир Зеленський зазначив, що підтримує ініціативу Дуди.

"Я дуже хочу, щоб у нас були договори не заради договорів, а конкретні, предметні, які можуть поліпшити наше життя і зміцнити наше суспільство", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив, що подасть до Верховної ради законопроект про особливий правовий статус для польських громадян в Україні. Він буде дзеркальним тому, який прийнятий в Польщі, документ повинен забезпечити практичні такі ж права, як і українцям.

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