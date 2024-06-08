Поляки надолго могут заблокировать один КПП на границе. В ГПСУ рассказали детали

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".

"Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября. Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, сообщим дополнительно", - отметили пограничники.

Ситуация на границе с Польшей

3 июня польские фермеры после продолжительного перерыва снова анонсировали блокаду грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" на границе с Украиной.

Несколько дней КПП был закрыт для грузовиков, образовалась очередь. 6 июня сообщалось, что протестующие снимают блокаду на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рава-Русская" для грузовиков.