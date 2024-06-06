Польские фермеры прекращают блокировку КПП "Рава-Русская", - Гостаможня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что движение для грузового транспорта перед ПП "Хребенне - Рава - Русская" будет разблокировано с польской стороны уже в полночь, 7 июня.

"В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокировку движения грузовиков перед ПП "Хребенное - Рава - Русская", - говорится в сообщении Гостаможни.

Что предшествовало

Стоит отметить, что перед этим сегодня днем поляками было анонсировано продление блокады на этом ЧП до конца суток, несмотря на прошлые обещания о возобновлении движения для грузовиков уже с 6 июня.

Так, напомним, что в сторону Польши грузовики не пропускаются из-за акции польских фермеров на границе с Украиной. Добавим, что "Рава-Русская" - последний заблокированный КПП.