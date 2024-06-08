Поляки можуть надовго заблокувати один КПП на кордоні. У ДПСУ розповіли деталі

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

"Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково", - зазначили прикордонники.

Ситуація на кордоні з Польщею

3 червня польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки у пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Україною.

Кілька днів КПП був закритий для вантажівок, утворилася черга. 6 червня повідомлялося, що протестувальники знімають блокаду на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Рава-Руська" для вантажівок.