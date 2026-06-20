Поляки не хотят воевать и не знают, где находятся бомбоубежища, - исследование

Аналитики из Польши сравнили общественные настроения в период с 2023 по 2026 год и выяснили, сколько граждан страны готовы защищать государство. Результаты оказались неутешительными - произошло систематическое "остывание" патриотизма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание InfoSecurity24.
Согласно данным аналитического центра IBRiS, лишь 15 % поляков сегодня готовы пожертвовать жизнью ради своей страны. В 2023 году таких было 27 %.
Общество разделилось пополам: прямое участие в боевых действиях отвергают 47% респондентов. В то же время 44% опрошенных по-прежнему заявляют о готовности защищать государство с оружием в руках.
Особенно тревожная ситуация наблюдается среди молодежи. Граждане в возрасте от 18 до 29 лет меньше всего хотят воевать. Среди них готовность к борьбе составляет всего 18%.
Самый высокий уровень патриотизма демонстрирует старшее поколение. Люди в возрасте 40-59 лет готовы встать на защиту страны. В этой категории показатель достигает 56%.
Поляки оказались неподготовленными к реальному кризису. Огромное количество людей не обладает базовыми навыками безопасности. Целых 81,8% респондентов не знают, где находится ближайшее убежище. Это самая большая уязвимость системы гражданской обороны. Люди просто не понимают, куда бежать во время обстрела.
Готовность пойти на материальные жертвы снизилась с 46% до 36%, а количество людей, не готовых ни к каким жертвам, выросло с 14% до 30%. Лишь 36% поляков планируют проходить специальное обучение по гражданской защите.
Авторы отчета видят опасный парадокс: около 67% поляков заявляют, что хотят помогать гражданской обороне. Однако они не стремятся приобретать конкретные навыки - моральный дух не подкрепляется реальной подготовкой.
Ранее сообщалось, что Лондон и Варшава готовятся подписать новое соглашение по безопасности. Соглашение предусматривает расширение военного сотрудничества, развитие систем ПВО и совместную борьбу с кибератаками.
Также в эти дни военные Литвы, Польши и Франции проводят совместные учения "Галантный кабан 2026" (Gallant Boar 2026) вблизи Сувалькского коридора. В ходе маневров союзники будут проводить совместные военные операции и укреплять оперативную совместимость.