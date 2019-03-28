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"Реал" виділить Зідану на літні трансфери 500 млн євро

Новини » Спорт    28.03.2019 - 16:31
"Реал" виділить Зідану на літні трансфери 500 млн євро
Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

Трансферні цілі мадридців - Мбаппе, Азар і Погба

Мадридський "Реал" в міжсезоння виділить головному тренеру команди Зінедіна Зідана трансферний бюджет в розмірі 500 мільйонів євро. Про це інформує L'Equipe.

За інформацією видання, вершкові спробують придбати когось із зірок світового футболу, які є у них в шорт-листі - Киліана Мбаппе з ПСЖ, Едена Азара з "Челсі" або Поля Погба з "Манчестер Юнайтед".

Раніше повідомлялося, що однією з умов Зідана при поверненні було запрошення нових зірок. Президент "Реала" Флорентіно Перес обіцяв французу три топ-трансферу.

Нагадаємо, що ПСЖ готовий платити своєму форварду Кіліаном Мбаппе зарплату в 40 мільйонів євро на рік, і якщо 20-річний гравець погодиться на продовження контракту з парижанами, то шансів придбати француза у "Реала" не буде із-за високої клаусула.

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