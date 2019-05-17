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"Реал" оформив перший трансфер після повернення Зідана

Новини » Спорт    17.05.2019 - 12:52
"Реал" оформив перший трансфер після повернення Зідана
Фото: Лука Йовіч (eintracht.de)

Про перехід оголосять наступного тижня

Нападник німецького "Айнтрахта" Лука Йовіч продовжить кар'єру в мадридському "Реалі". Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, 21-річний сербський футболіст підписав п'ятирічний контракт з "королівським клубом" на загальну суму 50 млн євро. За перехід Йовіча "вершкові" заплатять 60 млн євро. З цієї суми 48 млн отримає "Айнтрахт", а 12 млн дістануться колишньому клубу Йовіча "Бенфіці".

Мадридський клуб оголосить про перехід наступного тижня - за кілька днів після матчу 34 туру Бундесліги "Айнтрахт" - "Баварія". Це буде перший топ-трансфер "Реала" після повернення в команду головного тренера Зінедіна Зідана.

Йовіч перебрався до Франкфурта влітку 2018 року з "Бенфіки" на правах оренди, а в минулому місяці "орли" викупили його контракт. У нинішньому сезоні форвард провів 46 матчів у футболці "Айнтрахта" у всіх турнірах, забивши 27 голів і віддавши 7 результативних передач.

Нагадаємо, керівництво "Реала" виділить Зінедіна Зідана на літні трансфери 500 млн євро.

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