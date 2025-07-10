Клубника исчезает с прилавков: как выбрать идеальную клубнику в конце сезона?

Обратите внимание на цвет

Оттенок

Идеальная клубника должна иметь равномерный, насыщенный красный цвет по всей поверхности. Избегайте ягод с белыми или зелеными пятнами, особенно возле плодоножки. Это свидетельствует о том, что ягода недозрела и, скорее всего, будет кислой и водянистой. Даже если она "дозреет" дома, вкус и аромат уже не будут такими, как у созревшей на кусте.

Глянец

Спелая клубника имеет легкий естественный глянец, но не должна быть слишком блестящей, будто "натертой". Слишком тусклый цвет может указывать на перезревание или начало порчи.

Оцените запах

Запах является одним из самых верных показателей качества клубники, который невозможно подделать.

Насыщенный, сладкий аромат

Поднесите лоток с клубникой к носу. Спелая, свежая ягода должна издавать сильный, сладкий, характерный для клубники аромат. Этот запах должен быть естественным и приятным.

Отсутствие запаха или неприятный запах

Если ягоды совсем не пахнут, это свидетельствует об их недозрелости, или же о том, что они были собраны давно и потеряли свой аромат. В конце сезона это особенно актуально. Любой кисловатый, затхлый или неприятный запах указывает на начало процессов брожения или гниения. Такую клубнику категорически нельзя покупать.

Осмотрите плодоножку и листья

Внешний вид плодоножки и зеленых листочков многое расскажет о свежести ягоды.

Зеленые, свежие, не сухие листочки

Листочки, окружающие плодоножку, должны быть ярко-зелеными, свежими и упругими. Они не должны быть сухими, вялыми или иметь признаки пожелтения или увядания. Это прямой признак того, что ягода была сорвана давно или неправильно хранилась.

Легкое отделение плодоножки

У спелой клубники плодоножка отходит легко, без усилий. Если она держится крепко, это может свидетельствовать о недозрелости.

Отсутствие следов плесени

Обязательно проверьте место крепления плодоножки на отсутствие каких-либо признаков плесени или гнили.

Оцените текстуру и плотность

Текстура клубники является важным показателем ее качества.

Упругая, но не твердая

Аккуратно возьмите несколько ягод. Спелая клубника должна быть упругой на ощупь, но не твердой, как камень (что указывает на недозрелость). Она также не должна быть слишком мягкой или вялой, будто "разваливается" в руках - это признак перезревания или порчи.

Отсутствие вмятин и повреждений

Проверьте ягоды на наличие вмятин, порезов, разрывов кожуры или любых других механических повреждений. Поврежденные ягоды быстрее портятся и могут быть источником бактерий.

Сухая поверхность

Поверхность ягод должна быть сухой. Если они выглядят мокрыми или влажными, это может свидетельствовать о неправильном хранении или о том, что они уже начали портиться.