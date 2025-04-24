Пламя, руины, звонки из-под завалов. Что известно о последствиях удара РФ по Украине

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Чем российские оккупанты атаковали Украину?

Сколько регионов пострадали от массированной ночной атаки РФ?

Какие города подверглись наибольшим разрушениям?

Что известно о последних данных о погибших и пострадавших?

Сколько длилась воздушная тревога в столице?

В целом под массированным комбинированным ударом России были: Киев и область, Харьков и область, Запорожье, Павлоград, а также Житомирская, Полтавская Хмельницкая и Сумская области.

Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели этой ночью в 9 регионах страны. Повреждены десятки жилых домов, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

По подсчетам Воздушных сил ВСУ, всего по Украине враг запустил 70 ракет и 145 дронов. Основное направление удара - Киев.

Силам ПВО удалось сбить:

7 из 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

31 из 37 крылатых ракет Х-101 (запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс);

6 из 6 крылатых ракет "Искандер-К";

6 из 12 крылатых ракет "Калибр";

4 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

64 из 145 ударных дронов "Шахед"/дронов-имитаторов разных типов (еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов -локационно потеряны).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Также в отражении атаки активно участвовала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

Зеленский срочно возвращается в Украину из ЮАР

Президент уже отреагировал на ночной террор россиян. Он напомнил, что 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. И 44 дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Глава государства поручил министру защиты Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по запросам Украины об укреплении ПВО. Также Зеленский заявил, что сокращает визит в ЮАР из-за масштабного удара РФ.

"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - написал Зеленский в соцсетях и пообещал проинформировать о ситуации в Украине президента Южной Африки Сирила Рамафосу, который сейчас председательствует в "Большой двадцатке".

Президент сообщил, что всего от удара агрессора по всей Украине более 80 раненых.

Киев

Больше всего пострадавших от террористической атаки РФ в городе Киев. По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, на столицу "летело все": "Калибры", баллистика, "Шахеды". Только дронов в Киеве и области было зафиксировано 45. Воздушная тревога в столице продолжалась около 6 часов.

Самой трагической ночь была в Святошинском районе. Россияне ударом разрушили многоэтажку (часть конструкций обвалилась). Под завалами оказались люди. С ночи на месте разрушений разбирают завалы.

"Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - сообщил утром глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

Корреспондент РБК-Украина побывал в Святошинском районе. На кадрах ниже можно увидеть масштабы разрушений.

Фото: последствия российской атаки в Святошинском районе столицы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В общем, вместе со Святошинским, в столице известно о последствиях в Подольском и Шевченковском районах. Там обломки вызвали пожары в нежилых зданиях, а в Голосеевском - выгорел гаражный кооператив и несколько авто, обломки упали на нежилую застройку. В Оболонском горела крыша нежилого дома, сухая трава, автомобили, склад. В Соломенском зафиксировали падение БПЛА на открытой местности.

В результате обстрелов было шесть пожаров. Горели жилые дома, админздания, гаражи. Из-за падения обломков горели машины и сухая трава.

По последним данным, в результате ночной атаки в Киеве 8 погибших и 77 пострадавших. Среди пострадавших есть дети и беременная.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что по 9 погибшей, как сообщалось ранее - это были остатки тел, которые тоже отдали на экспертизу. Министр добавил, что всего под завалами, предварительно, могут находиться еще 10 человек. Также из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка, это тоже предварительные данные.

Министр рассказал, что эксперты изъяли останки ракеты, прилетевшей в Святошинский район и проведут экспертизу, чтобы выяснить детали.

В Киевской области в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Также повреждены 3 пятиэтажных дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.

Фото: последствия атаки в Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Кроме того, на Киевщине также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. В частности, в Вышгородском районе повреждены склад и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Харьков

От массированных ударов содрогался этой ночью Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, российская армия нанесла по городу 24 удара ракетами и дронами (10 ракетами и 14 дронами).

Повреждены - многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дворы, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в целом о двух пострадавших в областном центре, они получили острую реакцию на стресс.

Он рассказал также о попадании ракеты, предварительно, Х-59, в лесополосу, горела сухая трава. Повреждено остекление окон двух многоэтажных домов. Также частично поврежден забор.



Фото: в результате массированного российского удара ракетами и дронов в Харькове произошли разрушения и масштабные пожары (t.me/dsns_telegram)

Под Харьковом в селе Безлюдовка в результате попадания, предварительно, ракеты, в болото, горел камыш. Также выбиты стекла в доме и хозяйственной постройке, разрушен навес; поврежден забор; повреждена крыша частного дома, добавили в ОВА.

Павлоград

Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками, заявил руководитель области Сергей Лысак.

Под мощным ударом был Павлоград. Там было атаковано промышленное предприятие. Также в городе изуродованы жилые дома. Взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы.

Среди разбитого и инфраструктура. Предварительно, погибших и пострадавших нет, добавляет Лысак.

Фото: в Павлограде повреждены многоэтажки от взрывной волны (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, по Никопольщине агрессор целился дронами и артиллерией. Пострадали Никополь и Марганецкая громада. Без пострадавших.

Запорожье

В Запорожье в результате атаки российских террористов, предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов города.

Фото: в Запорожье повреждены многоэтажки (t.me/ivan_fedorov_zp)

Сейчас специалисты проводят обследование. Председатель Запорожской ОВА Иван Федеров показал фото последствий.

Житомирская область

Ночью Житомирская область подверглась нескольким комбинированным атакам с воздуха. В результате вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, произошел пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В результате повторного обстрела ранен 39-летний спасатель, прибывший на тушение пожара. Повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 кв.м.

Фото: в Житомирской области от повторной атаки ранен спасатель (t.me/dsns_telegram)

Сейчас в регионе продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья, работает комиссия для оперативного оформления заявок на получение средств для восстановления, сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали два человека.

"Один мужчина получил ранение ноги легкой степени - он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние - удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась", - рассказал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В результате атаки произошло возгорание, которое ликвидировали подразделения ГСЧС, поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также есть повреждения летней площадки парка культуры и отдыха.

Все соответствующие службы работают над преодолением последствий.

Сумская область

В Сумской области под утро один из населенных пунктов Недригайловской громады был под вражеской атакой беспилотников.

По предварительным данным, в результате атаки ранены двое гражданских жителей. Также повреждены административные и нежилые здания, рассказали в Сумской ОВА.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о последствиях атаки в своем регионе. Он отметил, что воздушная тревога в Черкасской области звучала с позднего вечера и вплоть до утра.

"РФ комбинированно атаковала нашу страну ударными дронами и ракетами. В пределах области силами и средствами ПВО уничтожено 5 российских беспилотников", - написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. Обращений о повреждении имущества пока тоже нет. Обследование территорий в регионе продолжается.

Полтавская область

Этой ночью в Полтавской области силы и средства ПВО отражали ракетную атаку врага. Так, в Миргородском районе в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Фото: в Полтавской области обломки ракет повредили хозяйственное здание (t.me/poltavskaOVA)

Напомним, что также во время ночного налета была под ударом

железнодорожная инфраструктура. По информации УЗ, были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Также в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технические пути и административные и технические здания железной дороги.

Фото: оккупанты во время ночной атаки повредили железнодорожные пути (t.me/UkrzalInfo)

Добавим, что массированная атака РФ по Украине произошла после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что "договоренности с Россией о мире достигнуты" и "мы очень близки к соглашению". Он упрекнул президента Владимира Зеленского и обвинил его в "затягивании войны" из-за того, что украинский лидер отказался признавать Крым российским. По мнению Трампа, это "крайне вредно для мирных переговоров с РФ".

В свою очередь Зеленский отреагировал на критику президента США и сделал репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который возглавлял эту должность при первой каденции Трампа. В том заявлении экс-госсекретаря говорится о том, что США отвергли попытку РФ аннексировать Крым и обязались поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.

Добавим, что переговорные треки по урегулированию войны продолжаются. И пока у Трампа считают, что Кремль "готов к миру" и надо прекратить войну на нынешней линии фронта, фактически отдав земли под контроль агрессору. В это время Путин атакует мирных украинцев из различного вида вооружения. Позиция же Украины следующая: необходимо полное прекращение огня без условий, а затем - остальные вопросы.