УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) спростував те, що Лондон можуть позбавити права проводити фінал Євро-2020 . Наразі УЄФА веде переговори з владою британського міста щодо карантинних обмежень під час матчів.

Вже відомо, що на матчах плей-офф турніру заповнюваність лондонського стадіону "Уемблі" буде збільшена до 50% від загальної кількості місць.

"УЄФА щасливий, що на матчах плей-офф заповнюваність "Уемблі" буде збільшена до 50% від загального числа місць - близько 40 тисяч", - заявили в організації.

Наразі УЄФА веде переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі Євро-2020, використовуючи сувору концепцію COVID-тестування і так званої "бульбашки", тобто перебування уболівальників в Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на спеціальному транспорті.

"Сподіваємося, що зможемо прийти до задовільного завершення наших обговорень з цього питання. Завжди є план на випадок непередбачених обставин, але ми впевнені, що фінальний тиждень пройде в Лондоні", - наголосили в УЄФА, додавши, що розуміють тиск, з яким стикається уряд Британії.