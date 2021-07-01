"Використовували грубу силу": США і Британія звинуватили ГРУ в сотнях кібератаках за два роки

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії вчинило сотні кібератак на державні структури та приватні компанії по всьому світу за останні два роки. Для злому комп'ютерних систем російські хакери використовували метод "грубої сили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Агентства національної безпеки (NSA) США.

"NSA, Агентство національної безпеки, Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) США, ФБР і Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії з кібербезпеки сьогодні опублікували зведення даних з кібербезпеки, в якій викривають зловмисну кібердіяльність російської військової розвідки проти США і організацій по всьому світу", - йдеться в документі,

Відзначається, що ГРУ початок кібератаки в середині 2019 року і вони, ймовірно, тривають і зараз. У доповіді говориться, що російські хакери проводили кібератаки щодо сотні організацій і приватних компаній США та інших країн, використовуючи метод "грубої сили" для отримання доступу до урядових і приватних комп'ютерних мереж.

У доповіді спецслужб уточнюється, що в США кібератаки були спрямовані проти урядових відомств, оборонних структур, політичних консультантів і партійних організацій, підрядників американського Міноборони, енергетичних і логістичних компаній, науково-дослідних центрів, інститутів вищої освіти, юридичних фірм, а також фірм з медіасфери.

У документі описується, яким чином проводилися кібератаки. Зокрема, наводяться призначені для фахівців технічні деталі хакерських атак.

У зв'язку із загрозою кібератак з боку Росії спецслужби США і Великобританії опублікували список рекомендацій щодо захисту від них.

"Найбільш ефективним засобом зниження ризику (кібератак - ред.) є використання багатофакторної аутентифікації, про яку неможливо здогадатися під час спроб доступу методом "грубої сили", - уточнили в спецслужбах.