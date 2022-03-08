Як отримати 6500 гривень тим, хто втратив роботу через війну: інструкція Мінцифри

Українці можуть отримати 6500 гривень в межах єПідтримки вже з 8 березня. Допомога надається в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли", - напасав він
За його словами, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.
Федоров надав інструкцію, як отримати 6500 грн:
"Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію", - додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.
Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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