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Як отримати 6500 гривень тим, хто втратив роботу через війну: інструкція Мінцифри

Автор: Олександр Білоус

Українці можуть отримати 6500 гривень в межах єПідтримки вже з 8 березня. Допомога надається в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли", - напасав він

За його словами, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Федоров надав інструкцію, як отримати 6500 грн:

  • 1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка
  • 2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
  • 3. Натисніть "Отримати допомогу"
  • 4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби

"Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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