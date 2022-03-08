Як отримати 6500 гривень тим, хто втратив роботу через війну: інструкція Мінцифри

"Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли", - напасав він

За його словами, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Федоров надав інструкцію, як отримати 6500 грн:

1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка

2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Натисніть "Отримати допомогу"

4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби

"Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.