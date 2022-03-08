Как получить 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны: инструкция Минцифры

Украинцы могут получить 6500 гривен в рамках єПідтримка уже с 8 марта. Помощь оказывается в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли", - напасал он
По его словам, получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПов которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
Федоров предоставил инструкцию, как получить 6500 грн:
"Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили помощь за вакцинацию", - добавил он.
Напомним, Кабинет министров принял постановление предоставление в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.
Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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