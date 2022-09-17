Отримані Росією іранські безпілотники створюють нові загрози для ЗСУ, - WSJ

За його словами, безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на "Герань-2", все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

Кулагін розповів, що в районі дислокації його бригади за допомогою таких безпілотників було знищено дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери. Він додав, що окупанти користуються безпілотниками на тих ділянках фронту, де вони не мають переваги в артилерії.

Українські військовий зазначив, що іранські безпілотники відносно малі та літають на низькій висоті, через що системи ППО не можуть їх виявити.

При цьому він висловив сподівання, що союзники України нададуть нашим воїнам сучасніші технології для протидії безпілотникам або допоможуть зірвати їх постачання з Ірану до РФ.