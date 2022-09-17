UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы для ВСУ, - WSJ

Иллюстративное фото: полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы для ВСУ (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали активно использовать иранские дроны для уничтожения украинской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковника Родиона Кулагина в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, беспилотники Shahed-136, перекрашенные и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.

Кулагин рассказал, что в районе дислокации его бригады при помощи таких беспилотников были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера. Он добавил, что оккупанты пользуются беспилотниками на тех участках фронта, где у них нет преимущества в артиллерии.

Украинский военный отметил, что иранские беспилотники относительно малы и летают на низкой высоте, из-за чего системы ПВО не могут их обнаружить.

При этом он выразил надежду, что союзники Украины предоставят нашим воинам более современные технологии для противодействия беспилотникам или помогут сорвать их поставки из Ирана в РФ.

Напомним, ранее в СтратКоме ВСУ рассказали, что украинские военные впервые сбили иранский беспилотник россиян под Купянском (Харьковская область).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины