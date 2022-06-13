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Отримана зброя не йде від України на чорний ринок, - Пентагон

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Вашингтон, Понеділок 13 червня 2022 22:54
Отримана зброя не йде від України на чорний ринок, - Пентагон Фото: отримана зброя не йде від України на чорний ринок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна, про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот.

За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена ​​Україні, потрапляє на чорний ринок.

"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.

"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європол почав перейматися кількістю зброї, яку поставляють в Україну наші союзники. Озброєння після завершення війни може потрапити в чужі руки.

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