Отримана зброя не йде від України на чорний ринок, - Пентагон

У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна , про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот.

За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена ​​Україні, потрапляє на чорний ринок.

"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.

"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.