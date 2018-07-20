Полторак просить правоохоронців розслідувати зрив будівництва житла для військових

Міноборони наполягатиме на стягненні з будівельної компанії штрафних санкцій у повному обсязі

Міністр оборони України Степан Полторак закликає Військову прокуратуру, НАБУ та Національну поліцію розслідувати зрив будівельною компанією "Ріст" будівництва житла для військовослужбовців. Про це він написав у своєму Facebook.

Полторак зазначив, що у 2016 році компанія стала переможцем тендеру щодо розбудови декількох об’єктів інфраструктури Збройних сил, однак зірвала терміни здачі об’єктів будівництва, які були передбачені угодами.

"Саботаж та невиконання узятих зобов’язань щодо будівництва житла для захисників України - найганебніший факт, про який має знати громадськість країни… Керівництво компанії "Ріст" не дотримується взятих на себе зобов’язань та призупинило виконання будівельних робіт на об’єктах, розташованих на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, та інших об’єктах", - підкреслив голова Міноборони.

Він звернувся до правоохоронців з проханням притягнути до відповідальності керівництво будівельної компанії. Полторак зазначив, що воно у важкі для України часи ослаблює обороноздатність української армії та зриває заходи щодо забезпечення належними житловими умовами військових Збройних сил своєю бездіяльністю.

"Окрім цього, Міністерство оборони наполягатиме на стягненні штрафних санкцій з компанії "Ріст" у повному обсязі. Своїми діями чи безвідповідальністю шкодити армії - означає шкодити усім українцям, які бажають бачити наших бійців сильними, забезпеченими усім необхідним та мотивованими для захисту держави", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у червні президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво гуртожитків для військовослужбовців є наймасштабнішим за всю історію ЗСУ. Він поінформував, що наразі триває будівництво 155 гуртожитків для військових в 21 області по всій Україні.

У травні Кабінет міністрів виділив 300 млн гривень на житло для сімей загиблих і постраждалих на Донбасі військових.