Полторак обговорив з замдержсекретаря США впровадження оборонної реформи

В ході зустрічі сторони обговорили питання подальшої політичної підтримки з боку США на усіх міжнародних майданчиках

Министр обороны Украины Степан Полторак с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом обсудили состояние внедрения оборонной реформы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Полторака, Украина заинтересована в том, чтобы закупки для армии были прозрачными и открытыми.

"Никакого сомнения нет, что мы будем продолжать реформы, ведь они являются жизненно необходимыми. Украинские военнослужащие ежедневно рискуют жизнью, находясь на линии соприкосновения, и мы должны сделать все, зависящее от нас, чтобы бойцы были обеспечены всем необходимым и надлежащим образом подготовлены к любым вызовам. Мы не имеем права останавливать реформы, а лишь обязательно двигаться вперед",- отметил Полторак.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей политической поддержки со стороны США на всех международных площадках, продолжение действий санкций, помощь относительно противостояния информационному давлению на Украину со стороны страны-агрессора, и дальнейшее предоставление материально-технической помощи со стороны США для украинского оборонного ведомства.

Напомним, вчера заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Гейл прибыл с визитом в Киев.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Степан Полторак назвал пять приоритетов на 2019 год.

"Пять приоритетов на 2019 год. Поэтому, пять основных элементов оборонной реформы, первое - это эффективный оборонный менеджмент. В этом году мы новую систему управления должны реформировать до конца. Второе - оборонное планирование на основе возможностей, которое объединенное с бюджетными процессами. Третье - оборонные закупки", - сказал он.

Министр добавил, что в 2019 году закупка должна происходить на новых принципах.