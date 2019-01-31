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Полторак назвав пріоритети Міноборони на 2019 рік

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 15:55
Полторак назвав пріоритети Міноборони на 2019 рік
Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

Полторак назвав п'ять пріоритетів Міністерства оборони

Міністр оборони України Степан Полторак перед засіданням Комітету реформ Міноборони та Збройних сил України назвав п'ять пріоритетів на 2019 рік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"П'ять пріоритетів на 2019 рік. Тому, п'ять основних елементів оборонної реформи, перше - це ефективний оборонний менеджмент. В цьому році ми нову систему управління повинні реформувати до кінця. Друге - оборонне планування на основі можливостей, яке з'єднане з бюджетними процесами. Третє - оборонні закупівлі", - сказав він.

Міністр зазначив, що в 2019 році закупівля повинна відбуватися на нових принципах.

"В Україні закупівля повинна відбуватися на абсолютно нових принципах. Четверте - оптимізація системи ЗСУ. Все, що стосується ефективного використання. А п'яте - інтегрована система цивільно-правових можливостей", - розповів Полторак.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що Збройні сили України в цьому році отримають 20 зразків нового озброєння. Він також зазначив, що в оборонному відомстві ведеться робота з переходу ЗСУ на новий рівень розвитку.

РБК-Україна писало, що США зобов'язалися виділити додаткові 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України.

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