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НАТО готове збільшити підтримку обороноздатності України, - Полторак

Новини » Політика    14.02.2019 - 16:40
НАТО готове збільшити підтримку обороноздатності України, - Полторак
Фото (mil.gov.ua)

Союзники України в Альянсі готові збільшити надання ресурсів для зміцнення обороноздатності України

Союзники України в НАТО готові збільшити підтримку і надання ресурсів для зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомив глава Міністерства оборони України

, який знаходиться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Полторак заявив, що "союзники привітали євроатлантичні прагнення України, які закріплені змінами до Конституції України і переконані, що цей стратегічний вибір дозволить нашій державі отримати повноправне членство в співтоваристві західних демократій для забезпечення безпеки і оборони".

За словами глави оборонного відомства, Альянс високо оцінив результати оборонної реформи на основі ЗУ "Про національну безпеку і оборону".

"Досягнення є значними, і зазначається прогресивна енергія України у подальших етапах трансформації сектору безпеки і оборони для досягнення військових критеріїв членства в НАТО", - зазначив Полторак.

Він також повідомив, що союзники готові збільшувати всебічну підтримку і надання ресурсів для зміцнення обороноздатності України.

"Це, зокрема, стосується підготовки військ, сучасного озброєння та розвитку інфраструктури військового призначення. Особливу увагу при розгляді цих питань буде приділено військово-морським і повітряним можливостям Збройних сил України", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степан Полторак 13-14 лютого здійснить візит до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу

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