Полторак назвав розміри премій до Дня Незалежності

Міністр оборони України Степан Полторак підписав указ, згідно з яким військові отримають по 1-2 тисячі гривень премії до Дня Незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полторака.

Зазначається, що курсанти і солдати отримають по тисячі гривень, а регулярні війська у два рази більше.

"Військовослужбовці, в тому числі і строкової служби та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, що зараз захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - заявив Полторак.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський запропонував скасувати традиційне святкування Дня Незалежності України з військовим парадом. Заощаджені 300 мільйонів він пообіцяв виділити військовослужбовцям.

Примітно, що пізніше на сайті президента почали з'являтися петиції з вимогою провести військовий парад у Києві.

В кінці липня глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу розповів про альтернативу військового параду до Дня Незалежності. За його словами, 24 серпня в Києві відбудеться Хода гідності.