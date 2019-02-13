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Полторак їде на засідання НАТО

Новини » Політика    13.02.2019 - 11:37
Полторак їде на засідання НАТО
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Українська делегація братиме участь у заходах в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак 13-14 лютого здійснить візит до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

Українська делегація братиме участь у заходах в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. На даний момент в полоні у РФ перебувають 24 українських моряка. 

Після цього НАТО неодноразово закликало РФ звільнити українських моряків. 

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.

До цього Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.

На референдумі за вступ до НАТО проголосували би 80% киян НАТО допомагає Україні модернізувати ЗСУ та боротися з корупцією, - Столтенберг
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