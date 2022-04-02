ЗСУ збили дві ворожі ракети у Полтавській області

У Полтавській області під час останньої повітряної тривоги в небі українські Збройні сили збили дві ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Також він повідомив, що звуки вибухів, які можна було чути протягом кількох останніх годин у Полтаві - це навчання ЗСУ.

За його словами, під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавської області.

Раніше ми повідомляли, що ворожий безпілотник-розвідник виявили в Полтавській області.

Також ми писали, що у Полтавській області заявили, що готуються до весняно-польових робіт.

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