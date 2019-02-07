У Полтавській області перекинулася і загорілася автоцистерна

Інформації про постраждалих немає

В Полтавской области на автодороге Миргород - Большие Сорочинцы, возле села Полывяное перевернулась и загорелась автоцистерна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Полтавской области.

Сообщается, что сейчас пытаются потушить огонь. Информации о пострадавших нет.

Фото: место аварии (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Напомним, 22 января в Пакистане столкнулись автобус с автоцистерной, в результате аварии погибли 27 человек. Авария произошла ночью в районе Лас-Бела провинции Белуджистан. В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находились 33 пассажира.

До этого, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество азотной кислоты что витекла составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.

РБК-Украина писало, что в Ровенской области возле села Орловка Сарненского района 25 июня маршрутка столкнулась с автомобилем и автоцистерной. Трое человек, ехавших в автобусе, погибли.