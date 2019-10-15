У Полтавській області засудили на 12 років українця за шпигунство на користь Росії

Фото: молоток судді (twitter.com/nab_ukr)

Чоловіка звинувачують у державній зраді

Колегія суддів Крюківського районного суду міста Кременчука (Полтавська область) засудила 57-річного місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону країни.

Повідомляється, що в липні 2014 року під час відпочинку в окупованому Криму чоловік встановив контакт і почав конфіденційне спілкування з працівниками ФСБ РФ.

"Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на заподіяння шкоди суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у прокуратурі, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ інформацію про розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної й військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема, він, за даними прокуратури, "зливав" інформацію про осіб, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

"Свою провину допомоги спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю", - додали у прес-службі.

У відомстві нагадали, що звинувачення у державній зраді жителя Кременчука було висунуте в липні 2019 року. Злочин було задокументовано військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно зі слідчими слідчого відділу і оперативниками відділу контррозвідки управління Служби безпеки України (СБУ) в Полтавській області.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Джанкойський районний суд анексованого Криму засудив до півтора років колонії суворого режиму громадянина України, який намагався в'їхати на територію півострова.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Київський районний суд Сімферополя" заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби нібито підозрюють у підготовці теракту в Криму.