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У Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, є загиблий

Погреби, Субота 15 серпня 2020 22:28
У Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, є загиблий
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Загинув один з велосипедистів

У селі Погреби Полтавської області в ніч на 15 серпня мікроавтобус Volkswagen Transporter збив велосипедистів, один з них загинув. Аварія трапилася близько 2 години ночі.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Повідомляється, що 57-річний водій мікроавтобуса, житель міста Яготин Київської області, допустив наїзд на двох велосипедистів.

В результаті ДТП 48-річний велосипедист, житель Кременчуцького району, з тілесними ушкодженнями був доставлений в лікарню. Другий чоловік-велосипедист загинув на місці.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Нагадаємо, в окупованому Криму сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автівок, у результаті аварії постраждали шість осіб.

Зазначимо, у Кіровоградській області зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей та ще 10 людей отримали травми різного ступеню важкості.

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