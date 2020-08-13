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На трасі Київ-Одеса зіткнулись два автобуса: двоє загиблих та 10 постраждалих

Кіровоградська область, Четвер 13 серпня 2020 08:29
На трасі Київ-Одеса зіткнулись два автобуса: двоє загиблих та 10 постраждалих
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Усіх потерпілих з травмами різного ступеню важкості госпіталізували

Сьогодні, 13 серпня, у Кіровоградській області зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей. Ще 10 людей отримали травми різного ступеню важкості.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу села Великі Трояни Благовіщенського району, за участі двох автобусів (Київ - Одеса та Кошиці (Словацька республіка) - Одеса).

Для деблокування постраждалих було залучено троє рятувальників та одна одиниця техніки. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Нагадаємо, 11 серпня на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівка DAF врізалась у фуру Reanault Magnum, у результаті чого загинули дві людини.

Крім того, у Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes; в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 9 осіб.

Також раніше на Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda, в результаті чого загинула дитина.

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