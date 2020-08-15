В Криму в ДТП постраждали 6 людей

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Усі постраждалі були госпіталізовані

Сьогодні, 15 серпня, в окупованому Криму сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автівок. У результаті аварії постраждали шість осіб.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, селі Ромашкине Сакського району сталося зіткнення двох автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. Кримськими рятувальниками була проведена деблокація водія Kia Sportage. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Причини та винуватці аварії не вказуються.

Нагадаємо, на півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі.

Зазначимо, у Кіровоградській області зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей та ще 10 людей отримали травми різного ступеню важкості.

Також раніше на Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda, в результаті чого загинула дитина.