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У Полтавській області місцева влада відмовляє компаніям у видобутку газу, - Коболєв

Новини » Енергетика    28.11.2018 - 23:04
У Полтавській області місцева влада відмовляє компаніям у видобутку газу, - Коболєв

Полтавська область допустила до видобутку газу кілька компаній

Місцева влада Полтавської області відмовляє компаніям у видобутку українського газу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коболєва, "це головна область, яка у всіх знаходиться під питанням".

"Полтавська не дуже активно пускає... Вона поки що пустила декілька компаній, які, наскільки мені відомо, нічого і ніде не видобувають. Таким компаніям як "Укргазвидобування" вони відмовляють", - повідомив він.

Коболєв додав, що збільшення обсягів видобутку власного газу в Україні може залежати від проведення аукціонів.

"Якщо ми говоримо про нові спецдозволи, то було питання про продовження (спецдозволів на видобуток газу, - ред.). З цим насправді є велика проблема. Але певну надію дає те, що в жовтні відбулись аукціони. На цих аукціонах одна з наших компаній змогла придбати право на розробку одного з родовищ", - сказав він.

Також Коболєв додав, що зараз таких аукціонів планують робити набагато більше. Від якості і кількості цих аукціонів на 60-80% буде залежати виконання плану видобутку газу.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" заявляли, що Україна обходиться без російського газу уже три роки. 

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