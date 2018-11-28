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В Полтавской области местные власти отказывают компаниям в добыче газа, - Коболев

Новости » Энергетика    28.11.2018 - 23:04
В Полтавской области местные власти отказывают компаниям в добыче газа, - Коболев

Полтавская область допустила к добыче газа несколько компаний

Местные власти Полтавской области отказывают компаниям в добычи украинского газа. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коболева, "это главная область, которая у всех находится под вопросом".

"Полтавская не очень активно пускает... Она пока что пустила несколько компаний, которые, насколько мне известно, ничего и нигде не добывают. Таким компаниям как "Укргазвидобування" они отказывают", - сообщил он.

Коболев добавил, что увеличение объемов добычи собственного газа в Украине может зависеть от проведения аукционов.

"Если мы говорим о новых спецразрешениях, то был вопрос о продлении (спецразрешений на добычу газа, - ред.). С этим на самом деле есть большая проблема. Но определенную надежду дает то, что в октябре состоялись аукционы. На этих аукционах одна из наших компаний смогла приобрести право на разработку одного из месторождений", - сказал он.

Также Коболев добавил, что сейчас таких аукционов планируют делать гораздо больше. От качества и количества этих аукционов на 60-80% будет зависеть выполнение плана добычи газа.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявляли, что Украина обходится без российского газа уже три года.

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