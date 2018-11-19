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Україна збільшила видобуток газу до чотирирічного максимуму

Новини » Енергетика    19.11.2018 - 11:26
Україна збільшила видобуток газу до чотирирічного максимуму
Ілюстративне фото kmu.gov.ua

Середньодобовий видобуток досяг 59 млн кубометрів на добу

Добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ГТС компанії "Укртрансгаз".

Зокрема, 17 жовтня було видобуто 59,069 млн кубометрів на добу, в. т.ч. компанія "Укргазвидобування" - 43,778 млн кубометрів, "Укрнафта" - 3,122 млн кубометрів, інші - 12,169 млн кубометрів.

Україна збільшила видобуток газу до чотирирічного максимуму

utg.ua

Як зазначає профільне видання Enkorr, яке займається подібною статистикою, середньодобовий показник 59 млн кубометрів на добу (відповідає річному 21,5 млрд кубометрів) "є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки".

Видання зазначає, що за підсумками жовтня середньодобовий показник видобутку газу становив 58,5 млн кубометрів на добу, вересня - 57,7 млн кубометрів на добу. З початку року (321 добу) в Україні видобуто 18,3 млрд кубометрів газу (в середньому 56,99 млн кубометрів в добу). У разі якщо до кінця 2018 року середньодобовий видобуток збережеться на поточному рівні 59 млн кубометрів на добу, за підсумками 2018 року видобуток складе 20,9 млрд кубометрів (+0,5% до 2017 року).

Нагадаємо, що АТ "Укргазвидобування" за січень-вересень 2018 року збільшила видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією "Укргазвидобування" наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік.

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