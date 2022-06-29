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Вибухи у районі Миргорода Полтавської області: в ОВА дали пояснення

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Полтава, Середа 29 червня 2022 12:05
Вибухи у районі Миргорода Полтавської області: в ОВА дали пояснення Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook.com/pravdatut.media)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 29 червня, в Миргородському районі Полтавської області буде чутно вибухи. Місцевих мешканців просять не панікувати – вибухи – це наслідки навчальних стрільб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"29 червня на території Миргородської громади триватимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" – написав він.

Як повідомлялося, навчальні стрільби у цьому районі проводитимуться і 30 червня.

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