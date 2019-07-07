У Полтавській обл. розбився легкомоторний літак, є жертви

У Полтавської області розбився легкомоторний літак, що призвело до загибелі 1 людини, ще одна людина була травмована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що подія трапилась у селі Плехів Оржицького району Полтавської області у неділю, 7 липня, о 15:32.

"Внаслідок чого загинула 1 особа та 1 особу травмовано", - заявили рятувальники.

Також вони повідомили, що було до ліквідації події було залучено 5 чоловік особового складу, а також 1 одиниця спецтехніки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Полтавській області упав дельтаплан, є жертви. Поблизу міста Кобеляки (Полтавська область), близько 6 ранку 27 червня, сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві людини.

Нагадаємо, що у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

Також 30 травня у Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. Серед загиблих був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.