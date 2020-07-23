Полтавський нападник відпустив поліцейського

Нападник Роман Скрипник відпустив поліцейського і зараз переховується. Він ховається в лісі Решетилівського району.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області в своєму Facebook.

Наразі поліція його розшукує.

"Зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперацію по затриманню небезпечного озброєного злочинця. Заручника звільнено. Він неушкоджений", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, "Суспільне" писало, що станом на 15:00 правоохоронці перевіряли усі автівки, що їхали дорогою з Великих Сорочинців до Миргорода. У всіх подорожувальників перевіряли документи, просили відкривати багажники автівок.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко поінформував, що операція по знешкодженню захоплювача продовжується.

"Продовжується операція, метою якого є знешкодження зловмисника. Зловмисник є неодноразово судимим за крадіжки і інші злочини, пов'язані з наркотиками. Але для того, щоб остаточно зняти усі ризики щодо ушкодження інших осіб, операція продовжується... Інформації про шкоду здоров'ю заручника немає", - сказав він.

Речник також запевнив, що наразі немає суттєвої загрози життю громадян.

Нагадаємо, захоплення заручника в Полтаві здійснив місцевий житель Роман Скрипник, раніше його притягували до кримінальної відповідальності за дрібні злочини.

Як писало РБК-Україна раніше, голова Полтавської ОДА Олег Синегубов заявив, що виконати вимоги захоплювача неможливо.

Відзначимо, біля будівлі полтавського суду поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного у викраденні авто, під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв у заручники поліцейського.