В Полтавской громаде были слышны взрывы после запуска российской ракеты

В Полтавской громаде вечером 8 апреля прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявили об угрозе нанесения российскими оккупантами ударов с применением баллистических ракет.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорилось в сообщении.

Жителей нескольких областей, где раздались тревоги, призывали находиться в укрытиях.

Обновлено в 21:30.

По данным Пронина, враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады.

"На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.

Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины проинформировали, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты в Одесской области, 2 – в Николаевской области и еще 1 – в Кировоградской области.

Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.

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